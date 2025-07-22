الجيش الإسرائيلي: الحرب في غزة أعقد حروبنا وندفع ثمنًا باهظًا

وكالات

أقر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، بأن الحرب في قطاع غزة "من أكثر الحروب تعقيدًا" التي عرفها جيش الاحتلال.

واعترف زامير، أن جيش الاحتلال يدفع ثمنًا باهظًا جراء القتال في غزة، لكنه أكد مواصلة الحرب من أجل تحقيق الأهداف المتمثلة في إعادة الأسرى وتفكيك قدرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف "نعمل على عدة محاور، سنواصل إضعاف ومنع القدرات الاستراتيجية من سوريا وحزب الله، والحفاظ على حرية عملنا، نعمل في الضفة الغربية، ونواصل مكافحة الإرهاب بشكل متواصل".

وجاءت تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي، خلال انعقاد اجتماع للجيش، اليوم الثلاثاء، لإجراء "تقييم استراتيجي متعدد السيناريوهات" بقيادته وبمشاركة أعضاء منتدى هيئة الأركان العامة ومنتدى هيئة الأركان العملياتية.