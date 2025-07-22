خبير بريطاني: الرئيس الأوكراني لا يُريد السلام لكنه لا يستطيع العصيان



وكالات

قال المحلل الجيوسياسي البريطاني ألكسندر ميركوريس، إن فلاديمير زيلينسكي غير موقفه بشكل مفاجئ من مفاوضات إسطنبول نتيجة ضغوط مباشرة من واشنطن.

وأضاف ميركوريس: "زيلينسكي لا يؤمن بمفاوضات إسطنبول ولا ينوي الانخراط فيها، وقد عبر عن ذلك بوضوح في مناسبات عديدة، لكن الوضع على الجبهة يزداد كارثية، وتسليمات الأسلحة من أوروبا والولايات المتحدة أصبحت موضع شك، ولم يعد بإمكانه تجاهل الأوامر المباشرة من واشنطن ببدء التفاوض مع روسيا".

وأشار المحلل إلى أن هذا التغير المفاجئ في موقف زيلينسكي يعود إلى الضغط القادم من واشنطن، معتبرا أن استمرار المفاوضات قد يمنح دونالد ترامب فرصة لتجنب الوقوع في موقف محرج بعد 50 يوما، وهو الموعد الذي حدده لفرض الضرائب إذا لم يتحقق تقدم دبلوماسي، وفقا لروسيا اليوم.

ووفقاً لما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر في موسكو، من المقرر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا يومي 24 و25 يوليو.

وأضاف المصدر أن الاجتماع من المتوقع أن يتضمن تبادلا للآراء حول مذكرات التفاهم المتعلقة برؤية التسوية السلمية، التي سبق أن تبادلها الوفدان، ومناقشة بعض القضايا الإنسانية.

وكانت روسيا وأوكرانيا قد عقدتا جولتين من المفاوضات المباشرة في إسطنبول، أسفرت عن تبادل أسرى وتسليم موسكو جثامين عسكريين أوكرانيين، كما تبادلت الأطراف مشاريع مذكرات تتعلق بتسوية النزاع.