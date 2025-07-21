قائمة الهدايا التي تلقاها نتنياهو منذ 2017

كتبت- سلمى سمير:

كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تلقيه ما مجموعه 1057 هدية منذ عام 2017، وفقًا لقائمة، استجابةً لطلب حرية تداول المعلومات.

وتفصل القائمة الموسعة الهدايا التي تلقاها نتنياهو خلال زيارات رسمية في السنوات الثماني الماضية، وهي المرة الأولى التي يوافق فيها المكتب على نشر جرد شامل بهذا الشكل، بعد أن كانت الإفصاحات السابقة جزئية فقط، وبعض المعلومات حُجبت أثناء التحقيقات التي طالت نتنياهو.

كما تشمل السجلات 193 هدية تلقاها رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، و23 هدية قُدمت إلى خلفه يائير لابيد.

ومن بين أبرز الهدايا، واحدة تلقاها نتنياهو في الثاني من يناير 2017 وهي عبارة عن ساعة كبيرة من الرخام من رئيس كازاخستان. وقد أُودعت الساعة لدى أمين العهدة، ما يعني أنها لم يُحتفظ بها شخصيًا من قبل نتنياهو. وفي اليوم نفسه، حصل نتنياهو على تماثيل من الشوكولاتة تمثله هو وزوجته سارة، قدمها السفير سام فوكس وزوجته. وقد صُنّف مصير هذه الشوكولاتة تحت بند "أمن الدولة"، دون تفاصيل إضافية.

كما تلقى يتسحاق مولخو، المستشار الكبير لنتنياهو حينها، عدة هدايا من السفير الروسي، منها زجاجة شامبانيا فاخرة من نوع "مويت"، وصندوق شوكولاتة، وزجاجة فودكا "بيلوجا"، وصندوق خشبي يحتوي على عمل فني، وصندوق بونبون. وتم تسليم جميع هذه الهدايا أيضًا إلى أمين العهدة. وفي اليوم التالي، تلقى نتنياهو مزهرية بنية داخل صندوق خشبي من السفير الياباني.

وشملت هدايا أخرى علب سيجار من قادة أذربيجان وكازاخستان وجامايكا، ولوحة زيتية تصور امرأة من وزير خارجية توجو، وتمثال بوذا فضي مرصع بالأحجار الملونة، بالإضافة إلى مجموعة من الهدايا من أستراليا مثل سوار ذهبي بحبة لؤلؤ، وبروش على شكل زهرة، وطبق مزخرف، وحافظة وثائق جلدية.

ومن بين الهدايا اللافتة أيضًا، عبوة نبيذ وزيت زيتون ومنتجات غذائية من مجلس السامرة الإقليمي، ومزهرية بيضاء من نائب رئيس الوزراء الصيني، ومعبد صيني خشبي من رئيس الصين، وسجادة صغيرة حمراء وبيضاء وسوداء من رئيس كردستان، وتمثال رخامي لخنزيرين من حاكم كيبيك – رغم أن تقديم الخنازير يعتبر غير لائق في إسرائيل.

كما تضمنت الهدايا قهوة وعسلًا من رئيس ليبيريا وزوجته، ومزوزاه حجرية من مجلس "يشع"، وصندوقًا من الزجاج والمعدن يحتوي على سيجار ومعدات رياضية من جنرالات أمريكيين، وصحنًا فضيًا من رئيس وزراء اليونان، و"شوفار" (بوق ديني) قُدم في فعالية بمناسبة الذكرى الأربعين لبلدة "كتسرين".

أما الرئيس الفرنسي، فقدم له تماثيل فضية متطابقة، في حين أهدى حاكم ولاية آيوا الأمريكية ساعة خشبية صغيرة. كما تلقى نتنياهو قلمًا فاخرًا من ماركة "ديبون" الفرنسية.

وقدم السفير الأمريكي السابق، ديفيد فريدمان مجموعة أدوات عناية شخصية لنتنياهو. وشملت هدايا أخرى أقلامًا من إيطاليا، وتماثيل من رؤساء برلمانات إفريقية، وروبوتًا من وزير خارجية اليابان، ونموذجًا لسفينة مطلية بالفضة من سلطنة عُمان.

وخلال زيارته للهند عام 2018، تلقى نتنياهو مجموعة من التماثيل الذهبية، والكتب، والصور المؤطرة، والسجاد. أما في عام 2019، فقد شملت الهدايا أزرار أكمام مرصعة بأحجار خضراء من رئيسي جواتيمالا وقبرص، ومجوهرات ذهبية من مصدر غير معروف عبر مجلس الأمن القومي، ومجموعات من الشمبانيا والمشروبات الكحولية من مولدوفا، وقناعًا من رئيس الجابون.

وفي يونيو 2019، أهدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتنياهو تمثالًا لحمامة وصورة لإطلاق المركبة الفضائية الإسرائيلية "بيريشيت". وتضمنت هدايا أخرى سلامي حلال من الجاليات اليهودية الأرثوذكسية، وقميصًا بلون الكريم من إثيوبيا، ووشاحًا تقليديًا من عمدة مدينة جواتيمالا.

كما تلقى نتنياهو سيفًا يحمل شعار الجيش الإسرائيلي من رئيس الأركان حينها أفيف كوخافي، وعددًا من المشروبات الفاخرة من سفير روسي آخر.