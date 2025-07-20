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مقررة للنواب.. ترامب يقترح إلغاء عطلة مجلس الشيوخ الأمريكي في أغسطس

03:29 ص الأحد 20 يوليه 2025

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

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وكالات

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون إلغاء عطلة أغسطس المقررة للنواب.

وأشار ترامب إلى أن الهدف من الاقتراح هو أن يتسنى لمجلس الشيوخ الأمريكي الموافقة على المرشحين لمختلف المناصب التي رشحها الرئيس الأمريكي.

ووفقا لجدول أعمال الكونجرس، سيدخل مجلسا الشيوخ والنواب في عطلة صيفية سنوية في أغسطس، بحسب روسيا اليوم.

وحتى ذلك الحين، حدد مجلس الشيوخ جلسات استماع بشأن ترشيحات مختلفة، بما في ذلك المناصب العسكرية ووزارتا الخزانة والخارجية ووزارات أخرى.

وكتب ترامب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "آمل أن يُلغي ثون الذي حقق العديد من الانتصارات الأشهر الستة الماضية، عطلة أغسطس للموافقة على مرشحيّ الرائعين".

وأكد أن المرشحين المقترحين "ضروريون للغاية"، لكنه لم يوضح هوية مرشحيه تحديدا.

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