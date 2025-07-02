عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: قد نخصب اليورانيوم بنسبة 90٪



وكالات

قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، إن طهران ومن الآن فصاعدا ستقوم بتخصيب اليورانيوم بحسب حاجتها دون قبول أي شرط.

وأضاف علاء الدين بروجردي: "قد نحتاج إلى تخصيب بنسبة 90٪ لسفن المحيطات ويمكننا القيام بذلك بلا قيود".

وصرح بأن التخصيب الصفري هو وَهْم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد أن الخط الأحمر الوحيد بالنسبة لإيران هو صناعة القنبلة النووية، وسبب ذلك فتوى المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي والتي تحظر استخدام سلاح دمار شامل.

هذا، واعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن إيران احتفظت ببعض مكونات برنامجها النووي وقد تكون قادرة على استئناف تخصيب اليورانيوم في غضون بضعة أشهر.

وقال جروسي في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية: "أستطيع القول إنه خلال بضعة أشهر قد يكون لديهم عدة مجموعات من أجهزة الطرد المركزي لإنتاج اليورانيوم المخصب، أو أقل من ذلك".

وتابع: "بصراحة، لا يمكن القول إن كل شيء قد اختفى من الوجود ولم يعد هناك شيء"، مؤكدا أن إيران احتفظت ببعض عناصر برنامجها النووي بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية على منشآتها النووية هذا الشهر.

ورجح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران لا تزال تمتلك "قدرات لمعالجة وتحويل وتخصيب اليورانيوم بدرجة ما" في منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وفي 24 يونيو، ذكرت شبكة "CNN" أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن الضربات على إيران لم تدمر المكونات الرئيسية لبرنامج طهران النووي، فوفقا للتقديرات الأولية للاستخبارات الأمريكية، ربما أدى الهجوم فقط إلى تأخير حصول طهران على قنبلة نووية لبضعة أشهر.

وهذا التقييم أعدته وكالة استخبارات وزارة الدفاع الأمريكية، مع إشارتها إلى هذه الاستنتاجات "درجة دقتها منخفضة".

من جهة أخرى، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير دفاعه بيت هيجسيث في 25 يونيو عن ثقتهما بأن المنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان التي تعرضت للضربات ليلة 22 يونيو، قد "محيت تماما من على وجه الأرض"، وذلك استنادا إلى بيانات استخباراتية جديدة.

كما أكد البيت الأبيض أن المعلومات المتوفرة لدى واشنطن تشير إلى أن إيران لم تتمكن من نقل المواد النووية من هذه المنشآت مسبقا.