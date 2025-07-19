سوريا وإسرائيل تتفقان على إنهاء الصراع برعاية أمريكية



وكالات

دعا المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جميع الأطراف المتنازعة إلى إلقاء السلاح والعمل على بناء دولة سورية موحدة بهوية وطنية جامعة، وذلك في تصريحات عاجلة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، اليوم.

وأكد المبعوث أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه حظي برعاية تركيا والأردن وعدد من دول الجوار، مشيرًا إلى أن الاتفاق شمل دعمًا مباشرًا من الولايات المتحدة.

وشدد في تصريحاته على ضرورة اندماج كافة المكونات السورية، بما فيها الدروز والبدو والسنّة، تحت مظلة وطنية جديدة تقوم على السلام والمواطنة.

وأشار إلى أن الرئيس السوري، ورئيس الوزراء الإسرائيلي توصلا إلى اتفاق مشترك بشأن وقف إطلاق النار، بدعم أمريكي مباشر، بهدف إنهاء الصراع وتعزيز الاستقرار في المنطقة.