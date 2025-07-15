الجامعة العربية: خطط إسرائيل لمخيم جنوب غزة جريمة تطهير عرقي

كتب- محمود الهواري:

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة لخطة إسرائيلية تم تداولها مؤخرًا، تستهدف حشر الفلسطينيين في مخيم صغير بجنوب قطاع غزة، واصفة الخطة بأنها لا تمت للمدنية أو الإنسانية بأي صلة، رغم ما يُروَّج لها تحت مسمى "مدينة إنسانية".

وأكدت الجامعة في بيان رسمي، أن هذه الخطة المرفوضة شكلًا ومضمونًا تعكس مستوى خطيرًا من الانحدار الأخلاقي للاحتلال الإسرائيلي، وتكشف بوضوح عن نوايا لمواصلة مخطط التطهير العرقي، وإعادة احتلال القطاع، وربما تمهيد الطريق لاحقًا لإعادة بناء مستوطنات فيه.

واعتبرت الأمانة العامة أن ما يُروج له يعيد إلى الأذهان مشاهد مظلمة من القرن العشرين، كان يُعتقد أن العالم تجاوزها، مشددة على أن مثل هذه السياسات تتنافى تمامًا مع القانون الدولي والشرعية الإنسانية.

ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والتصدي بقوة لهذه المخططات اللاإنسانية، مطالبة بالإسراع في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ووقف "وضع العصي في العجلات" التي تنتهجها إسرائيل للتهرب من استحقاقات التهدئة، عبر اختلاق ذرائع متكررة تحول دون تحقيق ذلك.