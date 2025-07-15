

وكالات

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده مستعدة لفتح آفاق جديدة، قائلا: "علينا أن ننظر إلى الماضي بنظرة ناقدة".

وأضاف الرئيس الإيراني عبر "X"، أن ما يقود إيران نحو مستقبل أفضل هو إعادة بناء الأمل، والاستعداد للتعلم والتغيير، وشق طريق جديد قائم على التوافق والتعاطف والعقلانية.

وشدد على أن إيران لا تزال تؤمن بأن نافذة الدبلوماسية مفتوحة، لافتا إلى أنها تسعى بجدية إلى هذا المسار السلمي.

جاء هذا بعدما أكد وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده، على أن إيران لا تثق بوقف إطلاق النار الي أبرم الشهر الماضي، مع إسرائيل وأمريكا، وفقا للعربية.

أضاف في محادثات منفصلة مع نظيريه التركي والماليزي، الاثنين، أن إيران وجّهت في الحرب الأخيرة ردا حاسما إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، وفق تعبيره.

تابع أن إيران لا تسعى إطلاقا إلى توسيع رقعة الحرب أو زعزعة الأمن في المنطقة، لكنها جاهزة للرد الحازم والمؤلم على أي اعتداء.

وشدد على أن إيران لا تثق بوقف إطلاق النار، ولهذا السبب وضعت سيناريوهات متعددة تحسّباً لأي مغامرة جديدة.

أتى ذلك بينما قال معاون الشؤون التنسيقية في فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، اللواء إيرج مسجدي، إن إيران في حالة إعادة بناء دائمة حتى أثناء الحرب التي استمرت 12 يوما.

وأضاف أن تلك الحرب كانت بالنسبة لها بمثابة مناورة للاستعداد، سواء على صعيد الدفاع الجوي، أو الصواريخ، أو الهجوم.

كما رأى أن تلك الحرب كانت بمثابة مناورة ممتازة لها لتتمكن من رفع مستوى قدراتها، على حد تعبيره.