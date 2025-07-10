وكالات

كشف كتاب "2024: كيف استعاد ترامب البيت الأبيض وخسر الديمقراطيون أمريكا" الذي أعده الصحفيون جوش داوسي، تايلر بيجر وإسحاق أرنسدورف، ما دار بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما خلال جنازة الرئيس الأسبق جيمي كارتر في يناير الماضي.

وأشار الكتاب، إلى أن ترامب دعا الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إلى أحد ملاعبه للعب الجولف، إذ استفاض الخصمان السياسيان في الإطراء على بعضهما البعض خلال مراسم الجنازة التي أُقيمت في كاتدرائية واشنطن الوطنية، وفق صحيفة "نيويورك بوست".

وقبل ذلك، لم يكن من الواضح متى دعا ترامب سلفه أوباما للعب الجولف، أثناء الجنازة أو إذا كان الرئيس الديمقراطي الأسبق قبل الدعوة.

وخلال الجنازة، التقطت عدسات المصورين الخصمين السياسيين وهما يبتسمان قبل بدء المراسم.

ويُرجّح أن ترامب وأوباما، استخدما تعابير وجهيهما الباسمة لإخفاء نقاش أكثر جدية عن أعين المحيطين بهم.

وخلال حديثهما، قال ترامب لسلفه الديمقراطي إن عليهما "إيجاد مكان أكثر هدوء" في وقت لاحق بعد الجنازة من أجل مناقشة "مسألة مهمة"، بحسب قارئ الشفاه جيريمي فريمان.

بعد وقت قليل، مال ترامب نحو أوباما وحدّثه قائلا: "لقد انسحبت من الأمر.. هذه هي الشروط، أيمكنك أن تتخيل ذلك؟"

وكان الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما مع إيران عام 2015 وكذلك اتفاقية باريس للمناخ عام 2016 خلال ولايته الأولى، بيد أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت تلك الاتفاقيات هي ما دار حولها النقاش خلال الجنازة.

وأضاف ترامب: "لا يمكنني التحدث.. يجب أن نجد مكانا أكثر هدوء لاحقا، إنها مسألة شديدة الأهمية وعلينا أن نفعل ذلك بالخارج لكي نستطيع التعامل معها، قطعا سيحدث ذلك اليوم".

في وقت لاحق عقب جنازة كارتر، قال ترامب إنه لم يكن "يدرك مدى ودّ أوباما إلى أن تبدل معه الحديث"، مضيفا "قلت يا إلهي.. إنهما بدوان شخصين معجبان ببعضهما"، وفق شبكة "إن بي سي نيوز".

وكان ترامب قد جلس إلى جانب أوباما في الصف الثاني من الكاتدرائية الوطنية بعد أن تغيبت زوجة الرئيس الأسبق ميشيل أوباما عن الحضور بسبب زيارتها إلى هاواي.

إلى جانب ذلك، رفضت ميشيل أوباما حضور حفل تنصيب ترامب في الكابيتول يوم 20 يناير الماضي، ما اضطر الرئيس الأسبق إلى الحضور بمفرده.

وعلى مدار الحملة الانتخابية، كان أوباما يوجه انتقادات علنية لسياسات ترامب.