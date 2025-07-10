كيف رد الرئيسان الصيني والروسي على تهديدات ترامب بقصف موسكو وبكين؟

وكالات

كشف تسجيل صوتي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشرته شبكة "سي إن إن"، أنه حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مهاجمة أوكرانيا، مهددا بقصف موسكو.

وخلال فعالية لجمع التبرعات عام 2024، قال ترامب في التسجيل الصوتي: "أخبرت بوتين بأنني سأقصف موسكو بشدة إذا دخل أوكرانيا.. قلت له: الخيار لك وحدك".

وأضاف ترامب: "أجابني بوتين قائلا: لا أصدقك، لكنه صدقني بنسبة 10%".

إلى جانب ذلك، أشار ترامب إلى أنه وجّه تحذيرا مماثلا للرئيس الصيني شي جين بينج بشأن تايوان، إذ هدده بقصف بكين في حال أقدمت على غزو تايوان، موضحا "الرئيس الصيني اعتقد أنني مجنون.. لكننا لم نواجه أي مشكلة".

وصدرت هذه التصريحات التي حصل عليها الصحفيون تايلر بيجر وإسحاق أرنسدورف وجوش دوسي وأوردوها في كتابهم "2024"، عن ترامب، في إطار دفاعه عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية، إذ جاءت خلال فعاليات لجمع التبرعات حملته الانتخابية عام 2024 في فلوريدا نيويورك.

وتطرّق الرئيس الأمريكي، إلى محادثاته مع نظيريه الروسي والصيني من أجل التأكيد على أن الصراعات في أوكرانيا وغزة ما كانت لتحدث لو أنه كان رئيسا بدلا من سلفه الديمقراطي جو بايدن، وهي المزاعم التي يكررها بشكل دائم رغم فشل جهوده في وقف الحربين.

وعبّر ترامب، عن غضبه من بوتين لرفضه التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي "يقدّم للولايات المتحدة هراء كثيرًا، لست مسرورا ببوتين.. أنا غير راضٍ عنهم تماما".

وخلال حملته لجمع التبرعات، تباهى الرئيس الأمريكي بأنه ضغط على حلفاء للتبرع بملايين الدولارات لصالح حملته الانتخابية، كما استعرض خطته المستقبلية لترحيل الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة.