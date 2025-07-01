مدير مجمع الشفاء بغزة: مئات المرضى يواجهون خطر الموت خلال ساعة

(وكالات)

أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي، اليوم الثلاثاء، أن المستشفى في قطاع غزة بات على شفا الانهيار الكامل نتيجة نفاد الوقود، محذرًا من أن مئات المرضى يواجهون خطر الموت خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال مدير المجمع، إن المستشفى اضطر إلى وقف جلسات غسيل الكلى بشكل كامل، مما يعرض حياة نحو 350 مريضًا للخطر، في ظل عدم توفر بدائل أو حلول طبية عاجلة.

وأشار إلى أن قسم العناية المركزة يعاني من أوضاع حرجة مع اقتراب توقف المولدات الكهربائية، مؤكدًا أن التقديرات تشير إلى أن الكهرباء ستنقطع تمامًا عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا إذا لم يتم تزويد المستشفى بالوقود فورًا.

وأضاف المسؤول أن "الوضع كارثي"، وأن المستشفى قد يضطر إلى إغلاق كافة أقسامه الحيوية خلال ساعات، بما فيها أقسام الطوارئ والعمليات، مؤكدًا أن الحل الوحيد لتفادي الكارثة هو وصول شحنات الوقود بشكل عاجل خلال الساعة أو الساعتين المقبلتين.