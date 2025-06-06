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البيت الأبيض: اجتماع تجاري مرتقب بين الصين والولايات المتحدة الأسبوع المقبل

10:11 م الجمعة 06 يونيو 2025

مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو

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وكالات

قال مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو، اليوم، إن اجتماعا بشأن التجارة بين إدارة ترامب والمسؤولين الصينيين من المتوقع أن يعقد خلال سبعة أيام.

وقال نافارو للصحفيين في البيت الأبيض، "كان هناك تفويض واضح بين الرئيسين"، في إشارة إلى مكالمة هاتفية استمرت 90 دقيقة بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج أمس.

بعد اتصال ترامب بشي، أعرب الرئيس الأمريكي عن تفاؤله بإمكانية حل التوترات التجارية القائمة قريبًا، ووصف ترامب المحادثة بأنها "جيدة جدًا"، وقال إن محادثات لاحقة ستُعقد "قريبًا" بين الفريقين الاقتصاديين للبلدين.

صرح نافارو بأنه سيعلن هو ووزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري جيمسون غرير أو الرئيس نفسه موعد الاجتماع الرسمي بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين، ومن المتوقع أن يشارك هؤلاء الأعضاء الأربعة في الفريق الاقتصادي لترامب في المحادثات المقبلة.

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