(د ب أ)

أعرب الكرملين عن غضبه اليوم الجمعة، من التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي شبّه فيها الحرب في أوكرانيا بشجار عنيف بين طفلين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في موسكو اليوم الجمعة، إنه "من الممكن أن يظن ترامب ذلك".

وأضاف: "لكن بالنسبة لنا، الأمر يتعلق بوجودنا، بمصالحنا الوطنية، بأمننا، بمستقبل أطفالنا وبلادنا"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس".

ولم يتطرق بيسكوف إلى دور روسيا كمعتدٍ في هذه الحرب، مكتفيًا بالقول إن بلاده تخوض القتال لأن الغرب رفض جميع المقترحات التي قدمتها موسكو لحل النزاع.

وكان ترامب قد اتهم خلال لقائه مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض طرفي النزاع بأنهما مصممان على الاستمرار في القتال.

وقال ترامب: "أحيانًا ترى طفلين صغيرين يتشاجران بجنون، يكرهان بعضهما البعض ويتقاتلان في الحديقة"، مضيفًا: "وعندما تحاول الفصل بينهما، لا يريدان ذلك. أحيانًا يكون من الأفضل تركهما يتقاتلان قليلًا ثم تتدخل لاحقًا".

يشار إلى أن ترامب يسعى منذ توليه الحكم لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا وأجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف شاركا في محادثات مع مسؤولين روس بقيادة وزير الخارجية سيرجي لافروف في السعودية حول سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا في شهر فبرايرالعام الجاري ، فيما التقى ويتكوف بوتين أربع مرات دون تحقيق أي نتائج صوب إنهاء الحرب.

كما أجرى مسؤولون روس وأوكرانيون جولتين من المحادثات في تركيا لم تسفرا سوى عن اتفاق على تبادل أسرى.