حادث هز السعودية.. مقيم مصري يقتل أستاذًا جامعيًا قعيدًا ويصيب زوجته

وكالات

شهدت المملكة العربية السعودية حالة من الحزن والتعاطف الواسع عقب وفاة الدكتور عبدالملك قاضي، الأستاذ السابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في حادثة مأساوية وقعت في منزله بمدينة الظهران شرق السعودية.

ولقي الدكتور عبدالملك قاضي مصرعه إثر اعتداء عنيف من قبل مندوب توصيل، الذي اقتحم المنزل وهاجمه بسكين، ما أدى إلى وفاته في الموقع.

كما أصيبت زوجته بجروح خطيرة نتيجة تعرضها لعدة طعنات، وهي تتلقى حاليًا العلاج في العناية المركزة بأحد مستشفيات الظهران.

وأوضحت شرطة المنطقة الشرقية، في بيان رسمي، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني، وهو مقيم من الجنسية المصرية، مشيرة إلى وجود تعامل سابق بين الجاني والمجني عليه.

وأكدت التحقيقات أن دوافع الجريمة مرتبطة بالسرقة بسبب مطالبات مالية على الجاني في بلده.

وتم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وتفاعل المغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي مع الحادثة، معبرين عن مشاعرهم بالحزن والمواساة، داعين بالرحمة للفقيد والصبر لأسرته، كما طالبوا بتكثيف جهود الأمن لضمان سلامة المواطنين.