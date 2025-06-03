(وكالات)

صرح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، أن الهجمات الإسرائيلية على المدنيين الذين يحاولون الحصول على كميات قليلة من الغذاء "غير أخلاقية" وقد ترقى إلى جرائم حرب، وذلك في تعليقه على المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح في وقت سابق صباح اليوم.

وقال تورك إن آلية توزيع المساعدات الإنسانية التي وضعتها إسرائيل في القطاع لا تفي بالمعايير الدولية، بل تهدد حياة المدنيين وتعرقل وصولهم إلى المواد الأساسية، مشددًا على أن منع السكان من الوصول إلى الغذاء والمياه والرعاية الطبية يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي.

وأضاف المفوض الأممي أن الجوع المنتشر، والقتل المستمر للمدنيين، والتدمير واسع النطاق، والنزوح القسري خلال العشرين شهرًا الماضية، كلها تشكل، بحسب وصفه، "جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي".

كما دعا تورك إلى تحقيق دولي سريع وشفاف في الهجمات التي استهدفت مدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الغذائية، مؤكداً أن الوقت قد حان لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات المتكررة.

وقال تورك: "الفلسطينيون في غزة يُجبرون على مواجهة خيارات قاتمة: إما الموت جوعًا في منازلهم، أو المجازفة بالخروج بحثًا عن الطعام مع خطر التعرّض للقصف أو إطلاق النار".