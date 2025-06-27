البث العبرية: ضغوط لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل وحماس

وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها، إن هناك ضغوط من الوسطاء للدفع نحو مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس قريبا.

وأضافت المصادر أن الخلاف بين إسرائيل وحماس لا يزال بشأن مسألة وقف الحرب.

وقال مصدر إسرائيلي، إن تل أبيب مستعدة للمفاوضات غير المباشرة في إطار مقترح ويتكوف قبل إرسال وفد إلى القاهرة.

كانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعًا أمنيًا مصغرًا لمناقشة "الحرب في غزة وجهود استعادة الأسرى"، ومن المقرر أن يعقد اجتماعًا إضافيًا غدًا.