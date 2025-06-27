بوتين: العلاقات بين موسكو وواشنطن بدأت تتحسن

وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن العلاقات بين موسكو وواشنطن "بدأت تتحسن"، مؤكدا أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب "يسعى بصدق إلى حل الصراع في أوكرانيا".

وأشار بوتين في حديثه مع الصحفيين في مينسك إلى أن لقاءه مع ترامب "وارد تماما"، لافتا إلى أن هناك استعدادات لعقد اللقاء.

وأضاف أن روسيا والولايات المتحدة لديهما آفاق جيدة للتعاون الاقتصادي، وأن الشركات الأميركية تعرب عن رغبتها في العودة إلى السوق الروسية.

كما أوضح الرئيس الروسي أن موسكو مستعدة لجولة جديدة من المفاوضات مع كييف، ويبقى الاتفاق على المكان والزمان، مؤكدا أن المفاوضين الروس والأوكرانيين على تواصل عملي.

ولفت إلى أن رئيسي الوفدين يناقشان حاليا موعدا محتملا لجولة جديدة من المفاوضات.