خامنئي: إيران وجهت "صفعة قوية لأمريكا"

دبي- (أ ب)

أعلن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، اليوم الخميس، انتصار بلاده على إسرائيل، وقال إن بلاده "وجهت صفعة قوية لأمريكا"، وذلك في أول تصريحات علنية له منذ إعلان وقف إطلاق النار في الحرب بين البلدين.

وتحدث خامنئي في رسالة مصورة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، وذلك في أول ظهور له منذ 19 يونيو الجاري.

وأكد خامنئي للمشاهدين أن الولايات المتحدة تدخلت في الحرب فقط لأنها "شعرت أنه إذا لم تتدخل، فسوف يتم تدمير النظام الصهيوني تماما".

لكنه أضاف أن الولايات المتحدة "لم تحقق أي مكاسب من هذه الحرب".

وقال خامنئي "لقد انتصرت الجمهورية الإسلامية، كما وجهت صفعة قوية لأمريكا"، في إشارة واضحة إلى الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة أمريكية في قطر، يوم الاثنين الماضي، والذي لم يسفر عن وقوع إصابات.