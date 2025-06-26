إيران تحقق باحتمال استخدام إسرائيل اليورانيوم المنضب بهجماتها

(وكالات)

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، اليوم الخميس، أن هناك مؤشرات أولية على احتمال استخدام إسرائيل ذخائر تحتوي على يورانيوم منضب في هجماتها الأخيرة على بعض المواقع الحساسة داخل إيران.

ونقلت الوكالة الإيرانية، عن مصدر مطلع أن الاختبارات الأولية التي أُجريت في أماكن الاستهداف كشفت عن وجود آثار لمواد مشعة، مرجحا أن تكون ناجمة عن استخدام ذخائر مزودة بيورانيوم منضب، وهو ما لم يُحسم بعد بشكل قاطع، في ظل استمرار التحليلات والفحوص.

وأوضح المصدر أن "التحقيقات تشير إلى احتمال أن تكون الهجمات الإسرائيلية الأخيرة قد استخدمت ذخائر عالية الاختراق تحتوي على يورانيوم منضب، في استهداف بعض المراكز الحساسة في البلاد".

وأشارت "فارس" إلى أن اليورانيوم المنضب يُستخدم عادة في تصنيع ذخائر قادرة على اختراق الدروع الثقيلة، نظراً لارتفاع كثافته، إلا أن اصطدامه بالأهداف يؤدي إلى انبعاث جزيئات معدنية مشعة، قد تُشكل خطرا على صحة الإنسان وتؤدي إلى تلوث بيئي طويل الأمد.

وأكدت الوكالة أن الفرق العسكرية الإيرانية تعمل حاليا على تحليل نوعية الأسلحة التي استُخدمت في الهجوم، وسط توقعات بالإعلان عن تفاصيل أوفى بعد صدور نتائج التحاليل النهائية.