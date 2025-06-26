سرقة ملايين الدولارات ومجوهرات من شركة رجل أعمال معروف تهز الأردن

وكالات

أفاد مصدر أمني أردني، الأربعاء، بتعرض إحدى الشركات الكبرى في العاصمة عمّان، والتابعة لمليونير أردني معروف، لعملية سرقة نفذها مجهولون في ساعة مبكرة من الفجر، في حادثة أثارت ضجة واسعة على الصعيدين الشعبي والإعلامي.

وأوضح المصدر أن الجناة تمكنوا من الدخول إلى مقر الشركة وفتح قاصة حديدية كانت تحتوي على مبالغ مالية ضخمة، مشيرًا إلى أنه تم فتح تحقيق موسع للوقوف على ملابسات الحادثة، وملاحقة المتورطين.

وبحسب ما نقلته وكالة "عمون" الإخبارية، فإن مصادر مطلعة قدّرت قيمة المسروقات بملايين الدولارات، إضافة إلى كميات من المجوهرات الثمينة والألماس.

وأحدثت السرقة صدمة واسعة داخل الشارع الأردني، خصوصًا بعد تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن الشركة المستهدفة تعود لرجل الأعمال الشهير طلال أبو غزالة.

وتباينت ردود فعل النشطاء عبر منصات التواصل، حيث عبّر البعض عن دهشتهم من وجود هذا الكم الهائل من الأموال والمجوهرات داخل مقر الشركة، دون وسائل حماية مشددة. وكتب أحدهم: "شركة طلال أبو غزالة والله يعوضه"، بينما علّق آخر: "معقول هذا الحكي.. ملايين الدولارات ومجوهرات يتم تركهم في شركة؟".

وفي المقابل، أبدى كثيرون تضامنهم مع صاحب الشركة، متمنين سرعة القبض على الجناة و"عودة الحق إلى أصحابه"، وفق تعبير عدد من المعلقين.