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ترامب: لا أعتقد أن إسرائيل وإيران ستهاجمان بعضهما مرة أخرى بعد اليوم

06:07 م الأربعاء 25 يونيو 2025

إسرائيل وإيران

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحد نفذت الأسبوع الماضي هجوما دقيقا وناجحا جدا على منشآت إيران النووية.

وأوضح ترامب، أنه لا يعتقد أن أيا من إسرائيل وإيران ستقدم على مهاجمة الأخرى بعد اليوم، مضيفا "لدينا جيش رائع وقد أوضحت هجماتنا في إيران قوة الردع الأمريكية".

وأكد ترامب، أن الانتشار الهائل للقوة الأمريكية مهد الطريق للسلام، مشيرا إلى أنه بحسب بيان لهيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية فقد نجحت الهجمات في تأخير برنامج إيران النووي لسنوات.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن وسائل إعلام كاذبة في الولايات المتحدة تشكك في نتائج الضربات الأمريكية في إيران، موضحا أن 30 صاروخا انطلقت من الغواصات الأمريكية أثناء الهجوم ودمرت أهدافها بدقة في إيران.

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إيروان وإسرائيل إسرائيل وإيران ستهاجمان بعضهما دونالد ترامب منشآت إيران النووية
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