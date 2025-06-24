إعلام عبري: المحيطون بنتنياهو يدرسون إجراء انتخابات مبكّرة

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، إن المحيطين برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرسون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن بعد إنهاء الحرب في غزة، عقب النجاحات التي حققها جيش الاحتلال والولايات المتحدة في إيران.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن المحيطين بنتنياهو يعتقدون أن رئيس الوزراء عليه التوجه الدفع نحو الانتخابات؛ إذ أنه سيُطالَب خلال جلسة الكنيست المقبلة بالتعامل مع مشروع قانون الإعفاء من الخدمة وميزانية الدولة التي تلزمه بتغطية نفقات الحرب.

لذا، يرى المحيطون برئيس الوزراء الإسرائيلي أن الخطوة الصحيحة هي التوجه إلى انتخابات فور انتهاء الحرب في غزة.

وأوضحت القناة العبرية، أن النظام السياسي الإسرائيلي يبدو حاليا أنه يستعد للانتخابات، من خلال الترويج لفكرة أن هجوم 7 أكتوبر 2023 كان ثمنا يجب دفعه لتحقيق "نصر على إيران".

ولفتت القناة العبرية، إلى أنه من المرجح أنه في حال قرر نتنياهو الترشح، فإنه سيعتمد في ذلك على تقديم وعود بإبرام اتفاق سلام مع السعودية ومنع قيام دولة فلسطينية.