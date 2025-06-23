قطر تعلن غلق مجالها الجوي مؤقتا

وكالات

أعلنت دولة قطر، اليوم الإثنين، تعليق حركة الملاحة الجوية مؤقتًا في أجوائها، في إجراء احترازي يهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي، إن القرار جاء ضمن سلسلة من التدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة، استنادًا إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، مؤكدة أن الجهات الرسمية تتابع الموقف بشكل مكثف وتُجري تقييمًا مستمرًا للمستجدات بالتنسيق مع شركاء قطر الإقليميين والدوليين.

وشددت الوزارة على أن أمن وسلامة كل من على أراضي الدولة تمثل أولوية قصوى، وأن السلطات القطرية لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات ضرورية لحماية الجميع.

وفي سياق متصل، أوصت الحكومة البريطانية رعاياها الموجودين في قطر بالبقاء في أماكن إقامتهم حتى إشعار آخر، وذلك في ظل تنامي التهديدات بالمنطقة، على خلفية التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.