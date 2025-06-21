وزيرا خارجية السعودية وباكستان يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الرياض - (د ب أ)



بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم السبت، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، على هامش اجتماع الدورة الـ 51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في مدينة إسطنبول التركية "المستجدات الإقليمية والدولية".



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت أن وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني استعرضا "خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها".



وشهدت العلاقات السعودية الباكستانية، خلال السنوات القليلة الماضية، تطورا لافتا في مختلف المجالات، كما ارتفعت أيضاً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، خصوصاً في المجالات العسكرية والأمنية.



وانطلقت في مدينة إسطنبول التركية، اليوم السبت، أعمال الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.



ويشارك في الدورة التي تستمر يومين، نحو 40 مسؤولاً على مستوى رئيس حكومة ووزير خارجية.

كما يحضر نحو 1000 مشارك من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة، إضافة إلى المؤسسات التابعة للمنظمة والدول المراقبة ومنظمات دولية أخرى.