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الداخلية السورية تعلن القبض على ابن عم بشار الأسد

02:15 م السبت 21 يونيو 2025

ابن عم بشار الأسد

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وكالات
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، القبض على وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأحد أبرز تجار المخدرات والمتورطين في جرائم عدة خلال فترة النظام البائد.
وقالت الداخلية السورية، في بيان اليوم: "في إطار عملية أمنية مُحكمة، تمكن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية من استدراج المجرم وسيم الأسد، الذي يُعتبر من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة النظام البائد".
وأضاف البيان "نُفذت هذه العملية بواسطة إحدى فرق إدارة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، وذلك من خلال كمين مُحكم أسفر عن القبض عليه بنجاح تعكس هذه الخطوة التزامنا القوي بمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة".






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