اختراق للدفاعات الجوية.. مسيّرات إيرانية تضرب شمال وجنوب إسرائيل

وكالات

أعلنت القوات الإسرائيلية أن طائرتين مسيّرتين إيرانيتين تمكنتا من اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية وضرب أهداف في شمال وجنوب البلاد، في واحدة من الحالات النادرة التي تنجح فيها هجمات من هذا النوع في تجاوز أنظمة الحماية.

ووفقًا لما نقلته شبكة CNN عن مصادر عسكرية إسرائيلية، ضربت إحدى المسيّرات بلدة بيت شان قرب الحدود الأردنية، مستهدفة منزلاً من طابقين.

وأظهرت الصور من الموقع حفرة كبيرة في جدار المبنى، وأضرارًا جسيمة في النوافذ والأبواب، فيما تناثر الحطام في محيط المنزل.

من جهتها، أكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" (MDA) أنها لم تسجل أي إصابات حتى الآن، لكنها تواصل عمليات البحث وسط الأنقاض.

أما الطائرة المسيّرة الثانية فقد سقطت في منطقة مفتوحة بجنوب إسرائيل، دون وقوع أضرار تُذكر، بحسب الجيش الإسرائيلي.

ووفق ما أفادت به قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF)، فإن الهجوم شمل على الأقل ست طائرات مسيّرة، نجح عدد منها في اختراق المجال الجوي، بينما تم اعتراض الأخرى في مناطق مثل صحراء العربة وهضبة الجولان المحتلة.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن إيران أطلقت أكثر من 1,000 طائرة مسيّرة منذ بداية الهجمات المتبادلة الأسبوع الماضي، لكن غالبية تلك الطائرات تم اعتراضها قبل وصولها إلى أهدافها.