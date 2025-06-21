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وزير الخارجية الإيراني: لا نعرف كيف يمكننا الوثوق بالولايات المتحدة بعد الهجوم الإسرائيلي

11:04 ص السبت 21 يونيو 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

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وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن إيران غير متأكدة من ثقتها بالولايات المتحدة في محادثات السلام، مشيرًا إلى أن مفاوضات الرئيس دونالد ترامب كانت "غطاء" للهجمات الإسرائيلية على بلاده.

اتهم عباس عراقجي، خلال مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز، واشنطن بـ"خيانة للدبلوماسية"، قائلًا إن المسؤولين الأمريكيين "يجب أن يظهروا تصميمهم على التفاوض على حل".

وأضاف "لقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أن المفاوضات التي أجرتها الولايات المتحدة كانت في الواقع غطاء لما فعله الإسرائيليون ولا نعرف كيف يمكننا أن نثق بهم بعد الآن".

ووصل عراقجي إلى تركيا مساء الجمعة، قبل اجتماع يوم السبت لمنظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، والتي تمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي.

وفي حديثه لوسائل الإعلام الإيرانية في إسطنبول، قال عراقجي إنه “سيستفيد استفادة كاملة من هذه الفرصة من أجل إسماع الصوت البريء والصالح للشعب الإيراني.”

وقال الوزير إنه يعتزم أيضا الاجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين آخرين.

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