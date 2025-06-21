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الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع حصيلة الضحايا

10:37 ص السبت 21 يونيو 2025

إيران

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وكالات

أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، بمقتل 430 إيرانيًا وإصابة أكثر 3500 مدني منذ بدء العدوان الصهيوني على إيران.


ومنذ فجر 13 يونيو الجاري تشن إسرائيل، بدعم ضمني من الولايات المتحدة الأمريكية، هجومًا على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين في عملية أطلقت عليها "الأسد الصاعد". وبدورها ردت طهران على الهجوم ضمن عملية أسمتها "الوعد الصادق 3".


وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وإسرائيلية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في الهجوم على إيران.



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إيران الصحة الإيرانية وزارة الصحة الإيرانية
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