الكويت.. مشهد إنساني لعامل توصيل مع قطة يثير تفاعلًا (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

أشعل عامل توصيل في الكويت مواقع التواصل الاجتماعي بموقف إنساني مؤثر، بعدما رصدته كاميرا أحد المارة وهو يُسعف قطة كانت على وشك الهلاك من شدة الحر، في مشهد لامس قلوب الآلاف داخل الكويت وخارجها.

ويُظهر الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع على منصات مثل "إنستجرام" و"تيك توك"، العامل وهو يترجل من مركبته في ساحة انتظار، ويتجه نحو قطة صغيرة منهكة كانت تستظل بجانب إحدى السيارات. دون تردد، حمل القطة برفق وجلس بها في مكان مظلل، ثم سكب الماء في كفّه ليسقيها، وبدأ يطمئن عليها، غير آبه بحرارة الجو أو ضغط العمل.

صاحب الحساب الذي نشر المقطع كتب: "هذا الرجل جعلني أبكي عندما رأيته في موقف السيارات.. جزاه الله خيرًا على وقته لمساعدة هذه القطة المسكينة في هذا اليوم الحار".

وقد انهالت التعليقات من متابعين أشادوا بتصرف العامل، وعبّر كثيرون عن رغبتهم في مساعدته ماديًا ومعنويًا، إن وُجدت وسيلة للتواصل معه. البعض طالب الجهات المختصة بتكريمه رسميًا، تقديرًا لموقفه الأخلاقي.

وحقق الفيديو ملايين المشاهدات، وتحوّل إلى رمز للتعاطف والرحمة، وسط دعوات لتوفير مزيد من نقاط المياه وظلال في الأماكن العامة، لحماية الحيوانات خلال فصل الصيف شديد الحرارة في المنطقة.