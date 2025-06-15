سي إن إن: ويتكوف تواصل مع الوسطاء العمانيين ووزير الخارجية الإيراني

وكالات

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع، أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف تواصل مباشرة مساء الأحد الماضي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وقال المصدر المطلع، إن ويتكوف تواصل الأسبوع الماضي مع الوسطاء العمانيين لعرض فكرة جديدة لإطار محتمل للاتفاق.

وفي السياق ذاته، أفادت "سي إن إن" نقلًا عن مسؤول أمريكي، بأن ويتكوف عمل منذ البداية للتوصل لاتفاق في الإطار الزمني الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولم يكن يماطل، وفق قول المسؤول.

وكان من المقرر عقد الجولة السادسة من المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة اليوم الأحد في سلطنة عمان، إلا أنه تم إلغاءها أمس السبت.

وكتب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أمس السبت عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لن تُعقد المحادثات الإيرانية- الأمريكية المقرر عقدها في مسقط، الأحد المقبل. لكن تبقى الدبلوماسية والحوار السبيل الوحيد للسلام الدائم".

وتم إلغاء الجولة السادسة من المحادثات بسبب الهجوم الصاروخي واسع النطاق الذي شنته إسرائيل على إيران فجر الجمعة، وبدورها ردت طهران هى الأخرى بهجوم استهدف مناطق مختلفة في إسرائيل؛ ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين بين الطرفين.