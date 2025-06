الجيش الإسرائيلي: تل أبيب بأكملها تحت نيران الصواريخ الإيرانية

القاهرة- مصراوي

قال الجيش الإسرائيلي عبر منصة إكس (تويتر سابقًا): "كل إسرائيل تحت نيران المقذوفات الإيرانية".

وأظهرت لقطات فيديو من تل أبيب صواريخ قادمة تخترق منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، فيما تصاعد الدخان بين ناطحات السحاب في المدينة.

وأعلنت إيران أن ردّها على إسرائيل قد بدأ مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا".

🚨All of Israel is under fire as Iran fires projectiles🚨 pic.twitter.com/eqEGzQMiCc