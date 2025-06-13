إعلان

الجيش الإسرائيلي: تل أبيب بأكملها تحت نيران الصواريخ الإيرانية

09:40 م الجمعة 13 يونيو 2025

تل أبيب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي

قال الجيش الإسرائيلي عبر منصة إكس (تويتر سابقًا): "كل إسرائيل تحت نيران المقذوفات الإيرانية".

وأظهرت لقطات فيديو من تل أبيب صواريخ قادمة تخترق منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، فيما تصاعد الدخان بين ناطحات السحاب في المدينة.

وأعلنت إيران أن ردّها على إسرائيل قد بدأ مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا".

أفادت القناة 13 الإسرائيلية باندلاع حريق، مساء الجمعة، قرب مقر وزارة الدفاع وسط تل أبيب.
وقال المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، إن بلاده "لن تسمح لإسرائيل بالإفلات من الجريمة الكبرى التي ارتكبتها".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرد الإيراني الحرب الإسرائيلية على إيران صواريخ إيران تل أبيب إيران إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إيران تشن هجوماً واسعاً على إسرائيل (تغطية خاصة)