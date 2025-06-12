الصين تؤكد دعمها إيران وتدعو لحل سياسي دبلوماسي

وكالات

أكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان، الخميس، دعم بكين لإيران في التوصل إلى حل يراعي المخاوف المشروعة لكل الأطراف من خلال الحوار والتفاوض.

ودعت الخارجية الصينية، إلى حل القضية النووية الإيرانية بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسؤول إيراني، الخميس، إن مسؤولين عسكريين إيرانيين اجتمعوا لمناقشة الرد على ضربة إسرائيلية محتملة.

وأكد المسؤول الإيراني، أن طهران وضعت خطة رد تتضمن هجوما مضادا فوريا على إسرائيل بمئات الصواريخ الباليستية.

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤول إيراني، الخميس، إن التهديد العسكري كان دائما جزءا من تكتيكات التفاوض الأمريكية مع إيران.

وأكد المسؤول الإيراني، على أن أي عمل عسكري ضد بلاده سواء من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل ستكون له عواقب وخيمة.

بدوره، جدد المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، التأكيد على أن طهران لم تسع يوما لامتلاك السلاح النووي وملتزمة باتفاقية الضمانات الشاملة، فضلا عن إيجاد حل تفاوضي يعالج الهواجس بشأن ملفها النووي والعقوبات عليها.

وشدد المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، على أن أي محاولة أو تهديد بتفعيل آلية الزناد سيفضي لعواقب سلبية خطيرة.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مصادر، الخميس، إن الولايات المتحدة تعيش حالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران.

وأشارت المصادر، إلى أن السفارات والقواعد العسكرية الأمريكية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وُضعت في حالة تأهب قصوى.

وأكدت المصادر، على ازدياد قلق مسؤولي الاستخبارات الأمريكية خشية قيام إسرائيل بضرب إيران دون موافقة واشنطن، موضحة أنه من شبه المؤكد أن ضرب إسرائيل لإيران سيفسد المفاوضات وسيدفع طهران لرد انتقامي.

وأضاف دبلوماسي في المنطقة: "نراقب الوضع بقلق ونعتقد أنه أخطر من أي وقت مضى".