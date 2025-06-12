إعلان

مسؤولون أمريكيون وأوروبيون: إسرائيل تستعد لمهاجمة إيران قريبًا

09:59 ص الخميس 12 يونيو 2025

أمريكا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين أن إسرائيل تستعد فيما يبدو لشن هجوم قريبا على إيران.

وقالت الصحيفة إن هذا التطور "قد يزيد من تأجيج الشرق الأوسط وتعطيل أو تأخير الجهود التي تبذلها إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب للتوسط في اتفاق لقطع الطريق على إيران لبناء قنبلة نووية".

وأضافت الصحيفة أنه من غير الواضح مدى اتساع نطاق الهجوم الذي قد تكون إسرائيل بصدد التحضير له، مشيرة إلى أن "التوترات المتصاعدة تأتي بعد أشهر ضغط فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الرئيس ترامب لاغتنام ما تعتبره إسرائيل لحظة ضعف إيران أمام ضربة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمريكا واشنطن إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"مصير الملكية".. المالية تكشف تفاصيل صكوك رأس شقير وخفض المديونية