البرلمان الأوروبي يصوت لصالح تعديلات تسمح بإعدام الذئاب

ستراسبورج - (د ب أ)

صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، لصالح خفض مستوى حماية الذئاب، وهو ما من شأنه السماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإعدام هذه الحيوانات بمزيد من السهولة.

وأيد التعديلات 371 نائبا في البرلمان الأوروبي، بينما صوت 162 نائبا ضدها وامتنع 37 عن التصويت.

ويتعين موافقة دول الاتحاد الأوروبي على التعديلات قبل تغيير مستوى حماية الذئاب من "محمية بشكل صارم" إلى "محمية".

وتحظى الذئاب حتى الآن بحماية صارمة في أوروبا.

ومع ذلك، يتساءل الأفراد في بعض المناطق، عما إذا كان الوضع الراهن لا يزال مبررا في ظل تزايد أعداد تلك الحيوانات.

وبعد انقراضها في أجزاء كبيرة من أوروبا حتى ستينيات القرن الماضي، يوجد حاليا نحو 19 ألف ذئب في الاتحاد الأوروبي، بحسب خبراء الحفاظ على البيئة.

ومع ذلك، تثير عودة انتشار الذئاب في أوروبا حالة من الجدل الواسع.

وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، تحظى الأنواع "المحمية بشكل صارم" بأعلى مستوى من الحماية، ما يعني أن الدول الأعضاء ملزمة بحظر جميع أشكال صيدها أو قتلها بصورة متعمدة، بالإضافة إلى تدهور أو تدمير مواقع تكاثرها أو راحتها.

ومن الممكن أن تقوم السلطات المحلية باتخاذ إجراءات حال نشوب نزاعات مع المجتمعات الريفية والمزارعين، بما يشمل إطلاق النار على الذئاب.

ويمكن السماح بصيد الأنواع "المحمية" إذا تم أخذ "الحفاظ على الأنواع" بعين الاعتبار.

يشار إلى أن حماية الذئاب في الاتحاد الأوروبي مرتبط باتفاقية برن لعام 1979، الخاصة بالحفاظ على الحياة البرية والموائل الطبيعية الأوروبية، ويقوم مجلس أوروبا بالإشراف عليها.