البث العبرية: محادثات بين تركيا وإسرائيل غدًا في أذربيجان

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الأربعاء، إن مسؤولين من تركيا وإسرائيل سيجرون محادثات مباشرة بين غدا في أذربيجان.

وفي أبريل الماضي، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن أنقرة تجري محادثات فنية مع إسرائيل لخفض التوترات بين البلدين في سوريا، مؤكدا في الوقت نفسه أن تركيا لا تسعى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأوضح فيدان، أنه بينما تقوم تركيا بعمليات في سوريا يتحتم عليها الاتفاق على آلية معينة مع إسرائيل التي تحلق مقاتلاتها في المنطقة لتفادي الصدام، كما تفعل أنقرة مع روسيا وأمريكا.

وأكد أنه أمر طبيعي، أن يكون هناك تواصل فني لتأسيس تلك الآلية، مع إسرائيل، لكنه استبعد أن يحدث تطبيع للعلاقات مع إسرائيل خصوصا بعد تزايد التوترات على خلفية الحرب في غزة.