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وزير الداخلية الهندي: فخور بقواتنا المسلحة

10:31 ص الأربعاء 07 مايو 2025

الهند

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وكالات

علق وزير الداخلية الهندي أميت شاه، وحليف رئيسي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، على العملية العسكرية التي شنتها بلاده ضد باكستان والجزء الذي تديره إسلام أباد من إقليم كشمير، قائلًا: "فخور بقواتنا المسلحة".

وكتب شاه في منشور على منصة "إكس": "عملية سيندور هي ردّ الهند على القتل الوحشي لإخواننا الأبرياء في باهالغام"، مضيفًا "حكومة مودي عازمة على الردّ المناسب على أي هجوم على الهند وشعبها. وتبقى الهند ملتزمة التزامًا راسخًا باجتثاث الإرهاب من جذوره".

وكان أميت شاه إلى جانب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لعقود، وغالبًا ما يُشار إليه كثاني أقوى شخصية في الهند، وفق شبكة "سي إن إن".

وصباح اليوم الأربعاء، شنت الهند هجومًا صاروخيًا مفاجئًا على باكستان، ما أودى بحياة 26 أشخاص وإصابة 46 آخرين في عدّة مواقع، بحسب مسؤولين في إسلام أباد. ردًا على هجوم إرهابي أسفر عن مقتل 26 سائحًا في الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من إقليم كشمير، أواخر أبريل الماضي.

وسرعان ما ردّت باكستان بقصف مدفعي على طول خط وقف إطلاق النار في إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند. وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، إن بلاده ستنهي التوترات إذا تراجعت الهند، مؤكدًا استعداد بلاده لإجراء حوار مع نيودلهي.

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الهند وزير الداخلية الهندي رئيس الوزراء ناريندرا مودي
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