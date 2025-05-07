وزير الداخلية الهندي: فخور بقواتنا المسلحة

وكالات

علق وزير الداخلية الهندي أميت شاه، وحليف رئيسي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، على العملية العسكرية التي شنتها بلاده ضد باكستان والجزء الذي تديره إسلام أباد من إقليم كشمير، قائلًا: "فخور بقواتنا المسلحة".

وكتب شاه في منشور على منصة "إكس": "عملية سيندور هي ردّ الهند على القتل الوحشي لإخواننا الأبرياء في باهالغام"، مضيفًا "حكومة مودي عازمة على الردّ المناسب على أي هجوم على الهند وشعبها. وتبقى الهند ملتزمة التزامًا راسخًا باجتثاث الإرهاب من جذوره".

Proud of our armed forces.#OperationSindoor is Bharat’s response to the brutal killing of our innocent brothers in Pahalgam.



The Modi government is resolved to give a befitting response to any attack on India and its people. Bharat remains firmly committed to eradicating… — Amit Shah (@AmitShah) May 7, 2025

وكان أميت شاه إلى جانب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لعقود، وغالبًا ما يُشار إليه كثاني أقوى شخصية في الهند، وفق شبكة "سي إن إن".

وصباح اليوم الأربعاء، شنت الهند هجومًا صاروخيًا مفاجئًا على باكستان، ما أودى بحياة 26 أشخاص وإصابة 46 آخرين في عدّة مواقع، بحسب مسؤولين في إسلام أباد. ردًا على هجوم إرهابي أسفر عن مقتل 26 سائحًا في الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من إقليم كشمير، أواخر أبريل الماضي.

وسرعان ما ردّت باكستان بقصف مدفعي على طول خط وقف إطلاق النار في إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند. وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، إن بلاده ستنهي التوترات إذا تراجعت الهند، مؤكدًا استعداد بلاده لإجراء حوار مع نيودلهي.