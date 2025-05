وزير الداخلية الهندي: فخور بقواتنا المسلحة

وكالات

علق وزير الداخلية الهندي أميت شاه، وحليف رئيسي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، على العملية العسكرية التي شنتها بلاده ضد باكستان والجزء الذي تديره إسلام أباد من إقليم كشمير، قائلًا: "فخور بقواتنا المسلحة".

وكتب شاه في منشور على منصة "إكس": "عملية سيندور هي ردّ الهند على القتل الوحشي لإخواننا الأبرياء في باهالغام"، مضيفًا "حكومة مودي عازمة على الردّ المناسب على أي هجوم على الهند وشعبها. وتبقى الهند ملتزمة التزامًا راسخًا باجتثاث الإرهاب من جذوره".

Proud of our armed forces.#OperationSindoor is Bharat’s response to the brutal killing of our innocent brothers in Pahalgam.



The Modi government is resolved to give a befitting response to any attack on India and its people. Bharat remains firmly committed to eradicating…