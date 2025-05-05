نتنياهو: سننقل سكان غزة خلال الهجوم العسكري

وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قوات الاحتلال لن تنسحب من قطاع غزة بعد تنفيذ الغارات، مؤكداً أن الجيش سيبقى متمركزاً في المناطق التي يسيطر عليها داخل القطاع.

وأضاف نتنياهو، أن العملية العسكرية القادمة ضد قطاع غزة ستكون "قوية ومكثفة"، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي منها هو القضاء على حركة "حماس"، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يسهم في استعادة الأسرى الإسرائيليين.

وتابع أن "ضباط الجيش وقادته لا يجب أن ينشغلوا الآن بالبحث عن محامين للدفاع عنهم، بينما هم في خضم المعركة".

وأكد نتنياهو أن الجيش سيقوم بنقل سكان غزة خلال العملية العسكرية "لحمايتهم"، دون توضيح طبيعة هذا الإجراء أو تفاصيل تنفيذه، فيما أشار إلى أنه "سيتم التحقيق مع الجميع بعد انتهاء الحرب".