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سموتريتش: نحتل غزة للبقاء فيها

01:53 م الإثنين 05 مايو 2025

بتسلئيل سموتريتش

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وكالات
قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة لن يكون مؤقتًا، مؤكدًا أن "الحرب تهدف إلى النصر وليس إلى الدخول والخروج"، على حد تعبيره.

وأضاف سموتريتش في تصريحات له، اليوم الإثنين، أن أي انسحاب من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في غزة، حتى لو كان مقابل تحرير المختطفين، سيُعد "خطرًا يكرر سيناريو السابع من أكتوبر"، معتبرًا أن "الطريقة الوحيدة لتحرير الأسرى هي إخضاع حركة حماس بالكامل".

وكشف الوزير الإسرائيلي عن خطة لإجلاء سكان غزة جنوب محور موراغ، وإنشاء منطقة واحدة فقط لتوزيع المساعدات الإنسانية، تحت إشراف وتأمين إسرائيلي مباشر.

وحول إمكانية ضم غزة، أشار سموتريتش إلى أن خيار الضم مطروح، لكنه لم يطالب بإدراجه رسميًا ضمن أهداف الحرب، موضحًا أن "حسم المعركة مع حماس يجب أن يكون الأولوية".

واختتم بالقول إن الجيش الإسرائيلي "سيوضح لحماس أن المساس بالمختطفين سيكلفها ثمنًا باهظًا"، في إشارة إلى تهديد مباشر إذا ما تعرض الأسرى الإسرائيليون لأي أذى.

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