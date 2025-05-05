لا أستبعد الخيار العسكري.. ماذا قال ترامب عن ضم جزيرة جرينلاند؟



وكالات

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديده باستخدام القوة العسكرية لضم جزيرة جرينلاند.

وقال ترامب، إن الجزيرة القطبية الشمالية "ضرورية للأمن القومي" الأمريكي، في تصريحات أثارت مجددا الجدل بشأن طموحات واشنطن في المنطقة، بحسب سكاي نيوز.

وأجاب الرئيس الأمريكي عندما سُئل عما إذا كان يستبعد اللجوء إلى القوة العسكرية لتحقيق هذا الهدف: "أنا لا أستبعد ذلك، لا أقول إنني سأفعل، لكنني لا أستبعد أي شيء".

وأضاف: "جرينلاند عدد سكانها قليل جدا، وسنهتم بهم، وسنعتز بهم، وكل ذلك، لكننا نحتاج إليها من أجل الأمن الدولي".

ويُعرف عن ترامب اهتمامه بالسيطرة على جرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي وتتبع رسميا مملكة الدنمارك.

وكان قد أثار موجة من الانتقادات الدولية خلال ولايته الرئاسية الأولى بعد أن طرح فكرة شراء الجزيرة، أكبر جزيرة في العالم، ما أثار حينها استياء حكومتي الدنمارك وجرينلاند.

وتتمتع جرينلاند بأهمية استراتيجية متزايدة في ظل التغيرات المناخية التي تفتح آفاقا جديدة في المنطقة القطبية الشمالية، سواء من حيث طرق الشحن أو الموارد الطبيعية، وعلى رأسها المعادن النادرة.

كما أن موقعها الجغرافي يمنحها وزنا عسكريا كبيرا في أي صراع محتمل في القطب الشمالي.

وأشار ترامب أيضا إلى اهتمامه بضم كندا، قائلا: إن تعليقاته المتكررة حول ذلك ربما أثرت على نتائج الانتخابات الأخيرة هناك.

لكنه استدرك قائلا: إنه "لا يعتبر القوة العسكرية خيارا" في ما يتعلق بكندا.