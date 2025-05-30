الأمم المتحدة: الناس بغزة تُركوا للموت جوعا أو القتل

وكالات

أكدت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في غزة، أن الوضع الإنساني في القطاع بلغ مستويات كارثية، محذرة من تفاقمه إذا استمر على حاله دون تدخل فوري.

وقالت المتحدثة في تصريحات صحفية، إن سكان غزة "تُركوا إما للموت جوعًا أو للقتل"، مشددة على أن أهالي القطاع باتوا بحاجة إلى "كل شيء"، وسط انهيار تام للمنظومة الحياتية والخدمات الأساسية.

ودعت المتحدثة إلى فتح المعابر بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية، مشيرة إلى أن استمرار إغلاقها يعمق الأزمة ويحول دون وصول الإمدادات الحيوية من غذاء ودواء ومساعدات.

وأوضحت أن الأزمة في غزة لن تجد طريقها إلى الحل دون تحرك سياسي حاسم، مشيرة إلى ضرورة ممارسة ضغوط دولية لإنهاء الوضع القائم وضمان حماية المدنيين.

وختمت بالقول إن كل يوم يمر من دون تحرك يعني مزيدًا من الجوع والمعاناة والموت لأبناء القطاع المحاصر.