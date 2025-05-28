القسام تستهدف ناقلة جند للاحتلال بخانيونس جنوبي غزة

وكالات

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها استهدفت بقذيفة ناقلة جند للاحتلال ورصدت هبوط مروحيات للإجلاء شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة أول أمس الاثنين.

وقالت القسام، في بيان على قناتها بـ"تليجرام"، إنه وبعد عودة مقاتليها من خطوط القتال أكدوا استهداف ناقلة جند بقذيفة "p-29" يوم الاثنين في منطقة الفخاري شرق مدينة خانيونس.

وأفادت الكتائب، أمس الثلاثاء، بأنها استهدفت بقذيفة قبل يومين قوة إسرائيلية مكونة من 10 جنود وأوقعتهم بين قتيل وجريح في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقبل يومين، قالت كتائب القسام، إن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية بقذائف، وفجروا حقل ألغام بقوة أخرى تسللت شرق حي الشجاعية في غزة.