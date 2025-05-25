الجيش السوداني يوسّع عملياته في كردفان ويتجه لتحرير "بارا"

وكالات

وسع الجيش السوداني، بمساندة القوات المشتركة والمجموعات المتحالفة معه، من نطاق عملياته العسكرية في عدة محاور داخل ولايات إقليم كردفان، في إطار تحركاته لاستعادة السيطرة على مناطق استراتيجية.

وبحسب مصادر عسكرية سودانية، بدأ الجيش بالتقدم نحو مدينة "بارا" في شمال كردفان عبر "الطريق القومي الصحراء"، مستهدفًا واحدة من أكبر نقاط تمركز قوات "الدعم السريع" في الولاية، والتي كانت قد استقبلت مؤخرًا وحدات منسحبة من جنوب أم درمان بعد تحرير الخرطوم.

في السياق ذاته، أكدت المصادر أن الجيش أكمل استعداداته لتحرير مدينة "النهود" في كردفان الغربية، بينما يواصل تقدمه في الجنوب لفك الحصار المفروض على مدينة "الدلنج" منذ عامين، من خلال التحام "متحرك الصياد" مع اللواء 54 داخل المدينة.

من جانبه، شدد اللواء عبدالعزيز إبراهيم، قائد الفرقة العاشرة مشاة في مدينة أبو جبيهة بجنوب كردفان، على جاهزية الجيش وعزمه مواصلة عمليات التحرير واستعادة كافة المناطق الخارجة عن سيطرته.

كما أفادت مصادر ميدانية بأن القوات السودانية، بعد سيطرتها على منطقة "أم لبانة" قرب مدينة الخوي، استعدت للزحف نحو "النهود"، واستعادت في الوقت ذاته عددًا من القرى بمحيط "الدبيبات"، مع تقدمها المستمر نحو مدينة "أبوزبد".