لحظة فرار الوفد الدبلوماسي من نيران الاحتلال

وكالات

أظهرت الكثير من مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة فرار الوفد الدبلوماسي في جنين، والذي يضم سفراء وممثلين من حوالي 30 دولة.

🔴 إطلاق النار باتجاه وفد دبلوماسي عربي وأوربي مؤلف من 25 شخص خلال زيارتهم إلى مخيم جنين مما اضطرهم إلى الفرار ركضاً من الموقع حفاظا على حياتهم إثر استهدافهم بشكل مباشر pic.twitter.com/Vy1hH25FYr — #Birow (@Qxj9EpiXyt9sd0O) May 21, 2025

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي بكثافة باتجاه الوفد الدبلوماسي والصحفيين المرافقين له، لا سيما أثناء تواجدهم بالقرب من البوابة الحديدية المقامة عند المدخل الشرقي للمخيم.

ومن جانبه برر الجيش الإسرائيلي الحادثة بقوله إن إطلاق النار جاء نتيجة "خروج الوفد عن المسار المحدد مسبقًا"، ما استدعى اتخاذ إجراءات تحذيرية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الوفد لم يلتزم بالمسار المخصص له خلال الزيارة، ما أدى إلى دخوله منطقة مصنّفة بأنها "محظورة" وتشهد عمليات قتالية نشطة، الأمر الذي دفع القوات إلى إطلاق النار لتحذيرهم من البقاء في تلك المنطقة.

وأكد الجيش أن إطلاق النار كان تحذيريًا فقط، مشددًا على أن المنطقة كانت تشهد اشتباكات مستمرة.