بعد فرز الأصوات.. رئيس بلدية بوخارست دان يفوز بانتخابات الرئاسة



وكالات

أظهرت بيانات اللجنة الانتخابية المركزية في جمهورية رومانيا اليوم الاثنين، فوز عمدة بوخارست نيكوسور دان بانتخابات الرئاسة في البلاد، بعد فرز 100%.

وأقر منافسه، زعيم حزب التحالف "من أجل توحيد الرومانيين" المعارض جورج سيميون، بالهزيمة وهنأ خصمه بالفوز.

وجرى يوم الأحد في رومانيا الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد أن حصل سيميون ودان في الجولة الأولى التي عقدت في 4 مايو، على 41% و21% من الأصوات على التوالي.

ويدعو دان إلى تعزيز التعاون بين رومانيا والاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو"، وإقامة شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة.

ويعتبر أنه من الضروري زيادة الإنفاق الدفاعي للبلاد من 2.5% إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلن دان عن خطط لإنشاء قوات عملياتية لمكافحة التهديدات الهجينة (بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والمعلومات المضللة)، وتحديث البنية التحتية الاستخباراتية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإقامة شراكات مع خبراء القطاع الخاص في مجال الأمن السيبراني، والاندماج في النظام الاستخباري الأوروبي.

وفي نوفمبر الماضي، شهدت رومانيا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حيث تصدر المرشح المستقل كالين جورجيسكو.

وفي السادس من ديسمبر، ألغت المحكمة الدستورية في البلاد نتائج التصويت بحجة وجود انتهاكات خطيرة زعم أنها تؤكدها وثائق سرية لمجلس الأمن الأعلى.

وفي نهاية فبراير، تم اتهام جورجيسكو بست جرائم، بما في ذلك نشر معلومات كاذبة في إطار تحقيق حول تمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني.

وقد قدم السياسي أوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية، لكن اللجنة الانتخابية المركزية رفضت طلبه.