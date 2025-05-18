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زيلينسكي: عقدت لقاءا مثمرا مع نائب الرئيس ووزير الخارجية الأمريكيين في روما

06:02 م الأحد 18 مايو 2025

فولوديمير زيلينسكي

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وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه عقد لقاءًا مثمرًا مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في روما، مضيفًا "وأجرينا نقاشًا حول مفاوضات إسطنبول"، التي جرت بين الوفدين الأوكراني والروسي في تركيا يوم الجمعة الماضي.

وذكر زيلينسكي، أنه بحث مع دي فانس و روبيو التعاون الدفاعي وضرورة فرض عقوبات على روسيا، مؤكدًا استعداد أوكرانيا للدبلوماسية الحقيقية.

وشدد الرئيس الأوكراني على أهمية الوقف الكامل وغير المشروط لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن.

وشهدت مدينة الفاتيكان، اليوم الأحد، أول لقاء مباشر بين نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، منذ الخلاف العلني الذي وقع بينهما في البيت الأبيض في فبراير الماضي.

وتم اللقاء على هامش مراسم تنصيب البابا ليو الرابع عشر، إذ تبادل الجانبان الابتسامات والمصافحة أمام عدسات الإعلام.

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زيلينسكي الرئيس الأوكراني جي دي فانس وزير الخارجية الأمريكي روما مفاوضات إسطنبول تركيا
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