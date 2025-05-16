الأغذية العالمي يعلن إغلاق مطبخه في دير البلح بوسط غزة

وكالات

أعلن برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، إغلاق مطبخه في دير البلح بوسط غزة والذي كان يطعم 5 آلاف شخص يوميا.

وأكد برنامج الأغذية العالمي، أن لديه ما يكفي من الطعام الجاهز لدخول غزة مطالبا بالسماح لطواقمه بالدخول، مشددا على أن "الأسواق في غزة خالية ونحن لدينا مساعدات عالقة لإطعام مليون شخص شهريا".

وقبل أيام، أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي في بيان، وقف العمل في قطاع غزة بسبب نفاد الإمدادات، مؤكدة أن المطبخ لم يعد يملك الإمدادات اللازمة لطهي الوجبات أو خبز الخبز في غزة.

وأوضحت المنظمة، أنه لا يمكن لعملها الحيوي في غزة أن يستمر دون إذن إسرائيلي بدخول المساعدات، مشددة على ضرورة فتح معابر غزة لتتمكن من إطعام الجوعى.