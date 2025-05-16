زيلينسكي: مستعدون لاتخاذ خطوات سريعة نحو السلام مع روسيا

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد اتصاله بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن أوكرانيا مستعدة لاتخاذ خطوات سريعة نحو السلام.

وأوضح زيلينسكي، أنه يجب فرض عقوبات صارمة على روسيا إذا رفضت وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة الاستمرار في الضغط على روسيا حتى تكون مستعدة لإنهاء الحرب.

من جانبه، قال رئيس وفد التفاوض الروسي، مساعد الرئيس فلاديمير بوتين، فلاديمير ميدينسكي، إن المفاوضات مع الجانب الأوكراني انتهت و"نحن راضون عن النتيجة وجاهزون لمواصلة الاتصالات".

وأعلن ميدينسكي، أن روسيا وأوكرانيا ستتبادلان الأسرى خلال الأيام المقبلة وفق صيغة 1000 مقابل 1000، مشيرا إلى أن روسيا وأوكرانيا ستقدمان رؤيتيهما بشأن وقف إطلاق النار المحتمل في المستقبل.

وأوضح ميدينسكي، أن الوفد الروسي المفاوض في إسطنبول تلقى طلبا من الوفد الأوكراني بعقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلنسكي.