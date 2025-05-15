لافروف: العواصم الغربية تسير نحو التورط في مواجهة مع روسيا

وكالات

قالت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء نقلا عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، إن العواصم الغربية تسير نحو التورط في مواجهة مع روسيا.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه لا توجد خطط لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إسطنبول في الأيام القريبة القادمة، مشيرا إلى أن بوتين حدد مهام الموقف التفاوضي للوفد الروسي في إسطنبول بعد مناقشة جميع التقارير.

وأوضح بيسكوف، أنه لا توجد أي استعدادات للقاء بين بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، إن نتائج المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول تعتمد على من يقف وراء كييف.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، أن برلين وباريس ولندن لا يمكنها الانضمام لمفاوضات وقف حرب أوكرانيا بينما تدعم كييف بالأسلحة.

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن أوروبا مصممة على مواصلة وتصعيد العمليات القتالية في أوكرانيا، مؤكدة أن الهدف الرئيس لمحادثات إسطنبول هو القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وإرساء سلام طويل الأمد.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، استعداد موسكو للانخراط في مفاوضات جادة مع أوكرانيا.

وأشارت زاخاروفا، إلى أن الوفد الروسي موجود في مدينة إسطنبول التركية ومستعد للعمل الجاد في المفاوضات، موضحة أن الدول الأوروبية تهدد روسيا بفرض عقوبات جديدة لكن لغة التهديد لن تجدي نفعا.

ووصل الوفد الروسي مدينة إسطنبول التركية من أجل المباحثات التي تهدف لإنهاء الحرب في أوكرانيا، حيث وصلت طائرة الوفد إلى مطار أتاتورك، حسبما ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الخميس.

وقالت الوكالة، نقلا عن مصادر مقربة من المفاوضين الروس، إنه لم يتم بعد تحديد موعد بدء المفاوضات مع الوفد الأوكراني

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح إجراء مباحثات مباشرة في اسطنبول.

ولم يعرف حتى وقت متأخر من أمس الأربعاء أن فلاديمير ميدينسكي سيترأس الوفد الروسي.