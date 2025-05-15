عبد العاطي يؤكد لنظيره الفلسطيني رفض مصر للانتهاكات الإسرائيلية بالضفة

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، د. محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، اليوم الخميس، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية المقرر عقدها في بغداد يوم 17 مايو 2025.

وخلال اللقاء، استعرض عبد العاطي جهود مصر الرامية لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى القطاع، مشدداً على رفض مصر القاطع لسياسة التجويع والعقاب الجماعي الإسرائيلية والتي تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني.

وتناول الجانبان الجهود المصرية الفلسطينية المشتركة لوضع خطة إعادة إعمار غزة موضع التنفيذ، والترتيبات ذات الصلة باستضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، كما تناول اللقاء سبل تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة لقطاع غزة لتولي مهام الحكم وإنفاذ القانون باعتبارها السلطة الشرعية.

إلى جانب ذلك، تناول الجانبان تطورات الأوضاع في الضفة الغربية في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بمدن ومخيمات الضفة، حيث أعرب عبد العاطي عن رفض مصر الكامل لما تشهده من انتهاكات واقتحامات للمستوطنين الإسرائيليين، وتوسع في الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي.