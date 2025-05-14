الخارجية السورية تكشف تفاصيل لقاء الشرع وبن سلمان وترامب بالرياض

الرياض - (د ب أ)

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الأربعاء، بأن لقاء تاريخيا جمع الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض .

وقالت الوزارة ، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ،: "جرى لقاء تاريخي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك عبر اتصال بالفيديو شارك فيه أيضاً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحضور وزراء خارجية السعودية وسوريا والولايات المتحدة الأمريكية".

وأضافت أنه "تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا ودعم مسار التعافي وإعادة الإعمار، حيث شدد الأمير محمد بن سلمان على ضرورة هذه الخطوة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، فيما أكد الرئيس ترامب التزام بلاده بالوقوف إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المفصلية، وعبر الرئيس أحمد الشرع عن امتنانه للدعم الإقليمي والدولي، مشدداً على مضي سوريا بثقة نحو المستقبل.

ووفق الوزارة ، "تناول اللقاء سبل الشراكة السورية- الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون في القضاء على تأثير الفاعلين من غير الدول، والمجموعات المسلحة غير السورية التي تعيق الاستقرار، بما في ذلك تنظيم /داعش/ والتهديدات الأخرى".

وأشارت إلى أنه "من المقرر أن يتبع هذا اللقاء اجتماعٌ مرتقبٌ بين وزير الخارجية السوري ونظيره الأمريكي، ماركو روبيو لمتابعة التنسيق الثنائي، وتعزيز التفاهمات التي تم التوصل إليها".

بدورها ، قالت وكالة الأنباء السعودية ( واس) إن اللقاء عقد بدعوة من الأمير محمد بن سلمان ، وتناول مستقبل الأوضاع في سوريا، وتأكيد أهمية استقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحقيق الأمن والرخاء للشعب السوري، وكذلك بحث الأوضاع الإقليمية وأهمية العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

وأعرب الرئيس أحمد الشرع عن شكره وتقديره لقرار الرئيس ترامب إزالة العقوبات عن سوريا، وأن هذا القرار سيفتح صفحة جديدة لتمكين إعادة بناء سوريا وإحياء اقتصادها والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار فيها.

كما أعرب عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي والرئيس التركي على جهودهما في دعم سوريا وطلب رفع العقوبات عنها.